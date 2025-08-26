עוד על ZBTC

ZBTC מידע על מחיר

ZBTC אתר רשמי

ZBTC טוקניומיקה

ZBTC תחזית מחיר

Zeus Network zBTC סֵמֶל

Zeus Network zBTC מחיר (ZBTC)

לא רשום

1 ZBTC ל USDמחיר חי:

$109,571
$109,571
-2.50%1D
USD
Zeus Network zBTC (ZBTC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:03:50 (UTC+8)

Zeus Network zBTC (ZBTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 108,968
$ 108,968
24 שעות נמוך
$ 113,289
$ 113,289
גבוה 24 שעות

$ 108,968
$ 108,968

$ 113,289
$ 113,289

$ 123,873
$ 123,873

$ 74,576
$ 74,576

+0.52%

-2.40%

-5.54%

-5.54%

Zeus Network zBTC (ZBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $109,755. במהלך 24 השעות האחרונות, ZBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 108,968 לבין שיא של $ 113,289, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 123,873, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 74,576.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZBTC השתנה ב +0.52% במהלך השעה האחרונה, -2.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Zeus Network zBTC (ZBTC) מידע שוק

$ 35.96M
$ 35.96M

--
--

$ 36.24M
$ 36.24M

327.97
327.97

330.4793947
330.4793947

שווי השוק הנוכחי של Zeus Network zBTC הוא $ 35.96M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZBTC הוא 327.97, עם היצע כולל של 330.4793947. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.24M.

Zeus Network zBTC (ZBTC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Zeus Network zBTCל USDהיה $ -2,701.4974362422.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZeus Network zBTC ל USDהיה . $ -7,673.6854575000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלZeus Network zBTC ל USDהיה $ +2,115.6373800000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Zeus Network zBTCל USDהיה $ +1,035.46396180603.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -2,701.4974362422-2.40%
30 ימים$ -7,673.6854575000-6.99%
60 ימים$ +2,115.6373800000+1.93%
90 ימים$ +1,035.46396180603+0.95%

מה זהZeus Network zBTC (ZBTC)

zBTC is an on-chain, 1:1 pegged representation of Bitcoin on Solana, validated by the decentralized infrastructure of Zeus Network and minted through its first dApp, APOLLO. Unlike traditional wrapped BTC solutions that rely on custodians, zBTC is fully permissionless and decentralized. All activity is transparently verifiable via ZeusScan, which also serves as Zeus Network’s official interaction explorer and Bitcoin proof of reserve system. This enables users to interact with zBTC trustlessly while retaining control of their assets.

Zeus Network zBTC (ZBTC) משאב

האתר הרשמי

Zeus Network zBTCתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Zeus Network zBTC (ZBTC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Zeus Network zBTC (ZBTC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Zeus Network zBTC.

בדוק את Zeus Network zBTC תחזית המחיר עכשיו‏!

ZBTC למטבעות מקומיים

Zeus Network zBTC (ZBTC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Zeus Network zBTC (ZBTC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZBTC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Zeus Network zBTC (ZBTC)

כמה שווה Zeus Network zBTC (ZBTC) היום?
החי ZBTCהמחיר ב USD הוא 109,755 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ZBTC ל USD?
המחיר הנוכחי של ZBTC ל USD הוא $ 109,755. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Zeus Network zBTC?
שווי השוק של ZBTC הוא $ 35.96M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ZBTC?
ההיצע במחזור של ZBTC הוא 327.97 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ZBTC?
‏‏ZBTC השיג מחיר שיא (ATH) של 123,873 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ZBTC?
ZBTC ‏‏רשם מחירATL של 74,576 USD.
מהו נפח המסחר של ZBTC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ZBTC הוא -- USD.
האם ZBTC יעלה השנה?
ZBTC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ZBTC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

