Zeus Network zBTC (ZBTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 108,968 גבוה 24 שעות $ 113,289 שיא כל הזמנים $ 123,873 המחיר הנמוך ביותר $ 74,576 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.52% שינוי מחיר (1D) -2.40% שינוי מחיר (7D) -5.54%

Zeus Network zBTC (ZBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $109,755. במהלך 24 השעות האחרונות, ZBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 108,968 לבין שיא של $ 113,289, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 123,873, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 74,576.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZBTC השתנה ב +0.52% במהלך השעה האחרונה, -2.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Zeus Network zBTC (ZBTC) מידע שוק

שווי שוק $ 35.96M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 36.24M אספקת מחזור 327.97 אספקה כוללת 330.4793947

שווי השוק הנוכחי של Zeus Network zBTC הוא $ 35.96M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZBTC הוא 327.97, עם היצע כולל של 330.4793947. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.24M.