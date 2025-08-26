ZEAL (ZEAL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 0.099967 גבוה 24 שעות $ 0.108483 שיא כל הזמנים $ 0.199965 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02501069 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.75% שינוי מחיר (1D) -4.30% שינוי מחיר (7D) -7.45%

ZEAL (ZEAL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.102017. במהלך 24 השעות האחרונות, ZEAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.099967 לבין שיא של $ 0.108483, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZEALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.199965, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02501069.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZEAL השתנה ב +0.75% במהלך השעה האחרונה, -4.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ZEAL (ZEAL) מידע שוק

שווי שוק $ 5.21M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.48M אספקת מחזור 51.10M אספקה כוללת 240,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ZEAL הוא $ 5.21M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZEAL הוא 51.10M, עם היצע כולל של 240000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.48M.