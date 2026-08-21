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מחיר Zeal Labs בזמן אמת היום הוא -- ILS.ZEAL שווי השוק הוא -- ILS. עקוב אחרי עדכוני מחיר ZEAL ל ILS בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר Zeal Labs בזמן אמת היום הוא -- ILS.ZEAL שווי השוק הוא -- ILS. עקוב אחרי עדכוני מחיר ZEAL ל ILS בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

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Zeal Labs סֵמֶל

Zeal Labs מְחִיר(ZEAL)

לא רשום

ILS
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 12:32:47 (UTC+8)

Zeal Labs מחיר היום

מחיר Zeal Labs (ZEAL) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ZEAL ל ILS הוא -- לכל ZEAL.

Zeal Labs כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- ZEAL. ב‑24 השעות האחרונות, ZEAL סחר בין -- (נמוך) ל -- (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, ZEAL נע ב -- בשעה האחרונה ו -- ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Zeal Labs (ZEAL) מידע שוק

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שווי השוק הנוכחי של Zeal Labs הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZEAL הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.

Zeal Labs היסטוריית המחירים ILS

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
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Zeal Labs (ZEAL) היסטוריית מחירים ILS

עקוב אחר שינויי המחירים של Zeal Labsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (ILS)לשנות (%)
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Zeal Labs שינוי מחיר היום

היום,ZEAL רשם שינוי של -- (--), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Zeal Labs שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב -- (--), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Zeal Labs שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ZEAL ראה שינוי של -- (--), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Zeal Labs שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב -- (--), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

תחזית מחיר עבור Zeal Labs

Zeal Labs (ZEAL) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ZEAL הוא ₪ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Zeal Labs (ZEAL) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Zeal Labs עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של ₪ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר Zeal Labs תגיע ב 2026–2027? בקר בדף ZEAL תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על Zeal Labs תחזית מחיר.

מה זהZeal Labs (ZEAL)

Zealous Swap is a next-generation decentralized exchange designed specifically for the emerging Kaspa blockchain ecosystem. It features strategic V2 architecture and innovative NFT-based fee mechanics. The platform emphasizes deep liquidity, user accessibility, and aligned economic incentives to resolve liquidity cold-start problems and foster a robust DeFi ecosystem on Kaspa. Key innovations include Flash Swaps to enable sophisticated trading without upfront capital, and a Modular-Fee Engine that adapts fees based on token volatility, enhancing trading efficiency and liquidity depth. The team is focused on long-term sustainability and premier decentralized trading infrastructure.

Zeal Labs מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Zeal Labs, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרZeal Labs הרשמי

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העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 12:32:47 (UTC+8)

Zeal Labs (ZEAL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, יציאה נטו מ-CEX של 59,400 ETH
02-10 18:39:21נתונים על השרשרת
אתמול, תעודות סל ביטקוין ספוט רשמו זרימה נטו פנימה של 144.9 מיליון דולר, בעוד שתעודות סל את'ריום רשמו זרימה נטו פנימה של 57 מיליון דולר
02-04 11:04:00עדכוני תעשייה
מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
01-28 07:44:00עדכוני תעשייה
מדד הדולר מגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2022, שוק הקריפטו ממשיך לעלות

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כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

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