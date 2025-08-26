ZAPO AI (ZAPO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00339018 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.56% שינוי מחיר (1D) -0.38% שינוי מחיר (7D) -8.14%

ZAPO AI (ZAPO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ZAPO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZAPOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00339018, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZAPO השתנה ב +0.56% במהלך השעה האחרונה, -0.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ZAPO AI (ZAPO) מידע שוק

שווי שוק $ 226.01K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 226.01K אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ZAPO AI הוא $ 226.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZAPO הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 226.01K.