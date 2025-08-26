עוד על YNETH

YieldNest Restaked ETH סֵמֶל

YieldNest Restaked ETH מחיר (YNETH)

לא רשום

1 YNETH ל USDמחיר חי:

-2.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
YieldNest Restaked ETH (YNETH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:02:44 (UTC+8)

YieldNest Restaked ETH (YNETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.57%

-2.93%

-1.11%

-1.11%

YieldNest Restaked ETH (YNETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,404.66. במהלך 24 השעות האחרונות, YNETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,403.71 לבין שיא של $ 4,538.11, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YNETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4,892.64, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,432.9.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YNETH השתנה ב -0.57% במהלך השעה האחרונה, -2.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

YieldNest Restaked ETH (YNETH) מידע שוק

--
----

5,374.730473507938
5,374.730473507938 5,374.730473507938

שווי השוק הנוכחי של YieldNest Restaked ETH הוא $ 23.67M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YNETH הוא 5.37K, עם היצע כולל של 5374.730473507938. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.67M.

YieldNest Restaked ETH (YNETH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של YieldNest Restaked ETHל USDהיה $ -133.282987778494.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYieldNest Restaked ETH ל USDהיה . $ +629.6668489020.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלYieldNest Restaked ETH ל USDהיה $ +3,325.8209001420.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של YieldNest Restaked ETHל USDהיה $ +1,698.6365959219885.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -133.282987778494-2.93%
30 ימים$ +629.6668489020+14.30%
60 ימים$ +3,325.8209001420+75.51%
90 ימים$ +1,698.6365959219885+62.77%

מה זהYieldNest Restaked ETH (YNETH)

Native liquid restaking token that earns yield by running ETH validators and restaking to Active Validator Services (AVS). The yields are auto-compounded in more ETH.

YieldNest Restaked ETH (YNETH) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

YieldNest Restaked ETHתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה YieldNest Restaked ETH (YNETH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות YieldNest Restaked ETH (YNETH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור YieldNest Restaked ETH.

בדוק את YieldNest Restaked ETH תחזית המחיר עכשיו‏!

YNETH למטבעות מקומיים

YieldNest Restaked ETH (YNETH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של YieldNest Restaked ETH (YNETH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על YNETH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על YieldNest Restaked ETH (YNETH)

כמה שווה YieldNest Restaked ETH (YNETH) היום?
החי YNETHהמחיר ב USD הוא 4,404.66 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי YNETH ל USD?
המחיר הנוכחי של YNETH ל USD הוא $ 4,404.66. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של YieldNest Restaked ETH?
שווי השוק של YNETH הוא $ 23.67M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של YNETH?
ההיצע במחזור של YNETH הוא 5.37K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של YNETH?
‏‏YNETH השיג מחיר שיא (ATH) של 4,892.64 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של YNETH?
YNETH ‏‏רשם מחירATL של 1,432.9 USD.
מהו נפח המסחר של YNETH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור YNETH הוא -- USD.
האם YNETH יעלה השנה?
YNETH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את YNETH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:02:44 (UTC+8)

