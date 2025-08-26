YieldNest Restaked ETH (YNETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 4,403.71 גבוה 24 שעות $ 4,538.11 שיא כל הזמנים $ 4,892.64 המחיר הנמוך ביותר $ 1,432.9 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.57% שינוי מחיר (1D) -2.93% שינוי מחיר (7D) -1.11%

YieldNest Restaked ETH (YNETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,404.66. במהלך 24 השעות האחרונות, YNETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,403.71 לבין שיא של $ 4,538.11, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YNETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4,892.64, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,432.9.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YNETH השתנה ב -0.57% במהלך השעה האחרונה, -2.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

YieldNest Restaked ETH (YNETH) מידע שוק

שווי שוק $ 23.67M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.67M אספקת מחזור 5.37K אספקה כוללת 5,374.730473507938

שווי השוק הנוכחי של YieldNest Restaked ETH הוא $ 23.67M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YNETH הוא 5.37K, עם היצע כולל של 5374.730473507938. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.67M.