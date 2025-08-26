XSGD (XSGD) מידע על מחיר (USD)

XSGD (XSGD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.777492. במהלך 24 השעות האחרונות, XSGD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.776963 לבין שיא של $ 0.781481, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XSGDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.36, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.620483.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XSGD השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

XSGD (XSGD) מידע שוק

