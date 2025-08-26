Xandeum (XAND) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0048633 $ 0.0048633 $ 0.0048633 24 שעות נמוך $ 0.00558853 $ 0.00558853 $ 0.00558853 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0048633$ 0.0048633 $ 0.0048633 גבוה 24 שעות $ 0.00558853$ 0.00558853 $ 0.00558853 שיא כל הזמנים $ 0.01842785$ 0.01842785 $ 0.01842785 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0022804$ 0.0022804 $ 0.0022804 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.27% שינוי מחיר (1D) -12.63% שינוי מחיר (7D) -4.20% שינוי מחיר (7D) -4.20%

Xandeum (XAND) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00487585. במהלך 24 השעות האחרונות, XAND נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0048633 לבין שיא של $ 0.00558853, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XANDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01842785, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0022804.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XAND השתנה ב -0.27% במהלך השעה האחרונה, -12.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Xandeum (XAND) מידע שוק

שווי שוק $ 6.61M$ 6.61M $ 6.61M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.76M$ 19.76M $ 19.76M אספקת מחזור 1.34B 1.34B 1.34B אספקה כוללת 4,014,995,670.805617 4,014,995,670.805617 4,014,995,670.805617

שווי השוק הנוכחי של Xandeum הוא $ 6.61M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XAND הוא 1.34B, עם היצע כולל של 4014995670.805617. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.76M.