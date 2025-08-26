Xandeum מחיר (XAND)
Xandeum (XAND) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00487585. במהלך 24 השעות האחרונות, XAND נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0048633 לבין שיא של $ 0.00558853, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XANDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01842785, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0022804.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, XAND השתנה ב -0.27% במהלך השעה האחרונה, -12.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Xandeum הוא $ 6.61M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XAND הוא 1.34B, עם היצע כולל של 4014995670.805617. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.76M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Xandeumל USDהיה $ -0.000705352478632031.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלXandeum ל USDהיה . $ -0.0007743912.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלXandeum ל USDהיה $ -0.0000677894.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Xandeumל USDהיה $ -0.0026339167801217.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000705352478632031
|-12.63%
|30 ימים
|$ -0.0007743912
|-15.88%
|60 ימים
|$ -0.0000677894
|-1.39%
|90 ימים
|$ -0.0026339167801217
|-35.07%
Xandeum is building a scalable, decentralized storage layer for the Solana blockchain. It aims to solve the "blockchain storage trilemma" by providing a solution that is: Scalable: Able to store massive amounts of data (exabytes+) to support data-intensive applications. Smart Contract Native: Seamlessly integrated with Solana's smart contract platform, enabling efficient data interaction for dApps. Random Access: Allows for quick and cost-effective retrieval of specific data within a dataset. Xandeum's liquid staking pool allows SOL holders to earn rewards from both staking and storage fees. It is the first multi-validator pool sharing block rewards with stakers. XAND is the governance token of the Xandeum ecosystem, giving holders voting rights in the Xandeum DAO and enabling them to shape the future of the platform.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.