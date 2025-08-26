Wrapped XRP (WXRP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 2.85 $ 2.85 $ 2.85 24 שעות נמוך $ 3.05 $ 3.05 $ 3.05 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 2.85$ 2.85 $ 2.85 גבוה 24 שעות $ 3.05$ 3.05 $ 3.05 שיא כל הזמנים $ 18.37$ 18.37 $ 18.37 המחיר הנמוך ביותר $ 0.124627$ 0.124627 $ 0.124627 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.85% שינוי מחיר (1D) -5.69% שינוי מחיר (7D) -6.42% שינוי מחיר (7D) -6.42%

Wrapped XRP (WXRP) המחיר בזמן אמת של הוא $2.87. במהלך 24 השעות האחרונות, WXRP נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.85 לבין שיא של $ 3.05, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WXRPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 18.37, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.124627.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WXRP השתנה ב -0.85% במהלך השעה האחרונה, -5.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wrapped XRP (WXRP) מידע שוק

שווי שוק $ 51.33M$ 51.33M $ 51.33M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 51.33M$ 51.33M $ 51.33M אספקת מחזור 17.95M 17.95M 17.95M אספקה כוללת 17,947,559.108324 17,947,559.108324 17,947,559.108324

שווי השוק הנוכחי של Wrapped XRP הוא $ 51.33M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WXRP הוא 17.95M, עם היצע כולל של 17947559.108324. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 51.33M.