Wrapped XRP סֵמֶל

Wrapped XRP מחיר (WXRP)

1 WXRP ל USDמחיר חי:

$2.87
$2.87$2.87
-5.40%1D
Wrapped XRP (WXRP) טבלת מחירים חיה
Wrapped XRP (WXRP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 2.85
$ 2.85$ 2.85
24 שעות נמוך
$ 3.05
$ 3.05$ 3.05
גבוה 24 שעות

$ 2.85
$ 2.85$ 2.85

$ 3.05
$ 3.05$ 3.05

$ 18.37
$ 18.37$ 18.37

$ 0.124627
$ 0.124627$ 0.124627

-0.85%

-5.69%

-6.42%

-6.42%

Wrapped XRP (WXRP) המחיר בזמן אמת של הוא $2.87. במהלך 24 השעות האחרונות, WXRP נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.85 לבין שיא של $ 3.05, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WXRPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 18.37, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.124627.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WXRP השתנה ב -0.85% במהלך השעה האחרונה, -5.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wrapped XRP (WXRP) מידע שוק

$ 51.33M
$ 51.33M$ 51.33M

--
----

$ 51.33M
$ 51.33M$ 51.33M

17.95M
17.95M 17.95M

17,947,559.108324
17,947,559.108324 17,947,559.108324

שווי השוק הנוכחי של Wrapped XRP הוא $ 51.33M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WXRP הוא 17.95M, עם היצע כולל של 17947559.108324. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 51.33M.

Wrapped XRP (WXRP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Wrapped XRPל USDהיה $ -0.173332609624791.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWrapped XRP ל USDהיה . $ -0.2957853570.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWrapped XRP ל USDהיה $ +1.0275483960.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Wrapped XRPל USDהיה $ +0.553307412814326.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.173332609624791-5.69%
30 ימים$ -0.2957853570-10.30%
60 ימים$ +1.0275483960+35.80%
90 ימים$ +0.553307412814326+23.88%

מה זהWrapped XRP (WXRP)

Wrapped XRP is a 1:1 equivalent of XRP represented as an ERC-20 on Ethereum. Wrapped.com lets investors use their digital assets to lend, borrow, and trade on all major DeFi platforms. Each wrapped asset is fully-collateralized and held with a qualified custodian. Wrapped.com is a collaboration of Tokensoft Inc. with leading custodians and other financial institutions. Tokensoft provides the technology layer via Wrapped.com that allows users to wrap their XRP into wXRP.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Wrapped XRP (WXRP) משאב

האתר הרשמי

Wrapped XRPתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Wrapped XRP (WXRP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Wrapped XRP (WXRP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Wrapped XRP.

בדוק את Wrapped XRP תחזית המחיר עכשיו‏!

WXRP למטבעות מקומיים

Wrapped XRP (WXRP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Wrapped XRP (WXRP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WXRP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Wrapped XRP (WXRP)

כמה שווה Wrapped XRP (WXRP) היום?
החי WXRPהמחיר ב USD הוא 2.87 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WXRP ל USD?
המחיר הנוכחי של WXRP ל USD הוא $ 2.87. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Wrapped XRP?
שווי השוק של WXRP הוא $ 51.33M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WXRP?
ההיצע במחזור של WXRP הוא 17.95M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WXRP?
‏‏WXRP השיג מחיר שיא (ATH) של 18.37 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WXRP?
WXRP ‏‏רשם מחירATL של 0.124627 USD.
מהו נפח המסחר של WXRP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WXRP הוא -- USD.
האם WXRP יעלה השנה?
WXRP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WXRP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Wrapped XRP (WXRP) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.