Wrapped Aave Arbitrum wstETH מחיר היום

מחיר Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) בזמן אמת היום הוא $ 3,722.31, עם שינוי של 4.10% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WAARBWSTETH ל USD הוא $ 3,722.31 לכל WAARBWSTETH.

Wrapped Aave Arbitrum wstETH כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 661,462, עם היצע במחזור של 177.70 WAARBWSTETH. ב‑24 השעות האחרונות, WAARBWSTETH סחר בין $ 3,613.12 (נמוך) ל $ 3,909.15 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 6,078.71, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 3,613.12.

ביצועים לטווח קצר, WAARBWSTETH נע ב +0.97% בשעה האחרונה ו -13.87% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) מידע שוק

שווי שוק $ 661.46K$ 661.46K $ 661.46K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 661.46K$ 661.46K $ 661.46K אספקת מחזור 177.70 177.70 177.70 אספקה כוללת 177.7020664480601 177.7020664480601 177.7020664480601

