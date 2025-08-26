עוד על WMM

WMM מידע על מחיר

WMM אתר רשמי

WMM טוקניומיקה

WMM תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Weird Medieval Memes סֵמֶל

Weird Medieval Memes מחיר (WMM)

לא רשום

1 WMM ל USDמחיר חי:

$0.00023365
$0.00023365$0.00023365
-2.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Weird Medieval Memes (WMM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:38:42 (UTC+8)

Weird Medieval Memes (WMM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02825946
$ 0.02825946$ 0.02825946

$ 0
$ 0$ 0

+0.07%

-2.98%

+2.14%

+2.14%

Weird Medieval Memes (WMM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WMM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WMMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02825946, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WMM השתנה ב +0.07% במהלך השעה האחרונה, -2.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Weird Medieval Memes (WMM) מידע שוק

$ 233.27K
$ 233.27K$ 233.27K

--
----

$ 233.27K
$ 233.27K$ 233.27K

999.85M
999.85M 999.85M

999,847,965.292055
999,847,965.292055 999,847,965.292055

שווי השוק הנוכחי של Weird Medieval Memes הוא $ 233.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WMM הוא 999.85M, עם היצע כולל של 999847965.292055. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 233.27K.

Weird Medieval Memes (WMM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Weird Medieval Memesל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWeird Medieval Memes ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWeird Medieval Memes ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Weird Medieval Memesל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.98%
30 ימים$ 0-26.11%
60 ימים$ 0-30.54%
90 ימים$ 0--

מה זהWeird Medieval Memes (WMM)

Weird Medieval Memes is an AI Medieval Meme Generator that anyone can use, made by Fab1an (Slop creator). Ran as a CTO, WMM has a vibrant community sharing the very best medieval memes. Welcome to the Medieval Ages, where AI Medieval Memes have taken hold on everyones captivation. Created by Fab1an, this AI Medieval Meme Generator has become more than just a tool, it's a community that care about generating and sharing hilarious medieval memes.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Weird Medieval Memes (WMM) משאב

האתר הרשמי

Weird Medieval Memesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Weird Medieval Memes (WMM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Weird Medieval Memes (WMM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Weird Medieval Memes.

בדוק את Weird Medieval Memes תחזית המחיר עכשיו‏!

WMM למטבעות מקומיים

Weird Medieval Memes (WMM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Weird Medieval Memes (WMM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WMM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Weird Medieval Memes (WMM)

כמה שווה Weird Medieval Memes (WMM) היום?
החי WMMהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WMM ל USD?
המחיר הנוכחי של WMM ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Weird Medieval Memes?
שווי השוק של WMM הוא $ 233.27K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WMM?
ההיצע במחזור של WMM הוא 999.85M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WMM?
‏‏WMM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02825946 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WMM?
WMM ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של WMM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WMM הוא -- USD.
האם WMM יעלה השנה?
WMM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WMM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:38:42 (UTC+8)

Weird Medieval Memes (WMM) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.