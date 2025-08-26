עוד על W3W

W3W מידע על מחיר

W3W מסמך לבן

W3W אתר רשמי

W3W טוקניומיקה

W3W תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Web3 Whales סֵמֶל

Web3 Whales מחיר (W3W)

לא רשום

1 W3W ל USDמחיר חי:

$0.01159704
$0.01159704$0.01159704
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Web3 Whales (W3W) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:24:54 (UTC+8)

Web3 Whales (W3W) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.087176
$ 0.087176$ 0.087176

$ 0.00563945
$ 0.00563945$ 0.00563945

--

--

-0.20%

-0.20%

Web3 Whales (W3W) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01159704. במהלך 24 השעות האחרונות, W3W נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. W3Wהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.087176, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00563945.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, W3W השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Web3 Whales (W3W) מידע שוק

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

--
----

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

93.58M
93.58M 93.58M

94,388,211.54460917
94,388,211.54460917 94,388,211.54460917

שווי השוק הנוכחי של Web3 Whales הוא $ 1.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של W3W הוא 93.58M, עם היצע כולל של 94388211.54460917. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.09M.

Web3 Whales (W3W) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Web3 Whalesל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWeb3 Whales ל USDהיה . $ -0.0003799735.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWeb3 Whales ל USDהיה $ +0.0027452953.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Web3 Whalesל USDהיה $ +0.000930297983215378.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0003799735-3.27%
60 ימים$ +0.0027452953+23.67%
90 ימים$ +0.000930297983215378+8.72%

מה זהWeb3 Whales (W3W)

What Do You Meme is a project created by Youtuber Fomotion. The goal of the project is to colletivelly invest in crypto launchpads like Seedify, Enjinstarter Dao Maker and many more. For 1 single person it could be really hard to get a good and profitable tier in a good launchpad. But with an entire community, it's way more easy. What Do You Meme has a small buy and sell tax which will be used for this. On our Dapp people can not only buy/sell our token, use the DAO voting system to decide the move we will make, bt also stake their $WDYM tokens. Based on the amount and the period a user stakes the token, he/she can claim their share of these launchpad profits.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Web3 Whales (W3W) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Web3 Whalesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Web3 Whales (W3W) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Web3 Whales (W3W) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Web3 Whales.

בדוק את Web3 Whales תחזית המחיר עכשיו‏!

W3W למטבעות מקומיים

Web3 Whales (W3W) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Web3 Whales (W3W) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על W3W הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Web3 Whales (W3W)

כמה שווה Web3 Whales (W3W) היום?
החי W3Wהמחיר ב USD הוא 0.01159704 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי W3W ל USD?
המחיר הנוכחי של W3W ל USD הוא $ 0.01159704. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Web3 Whales?
שווי השוק של W3W הוא $ 1.09M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של W3W?
ההיצע במחזור של W3W הוא 93.58M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של W3W?
‏‏W3W השיג מחיר שיא (ATH) של 0.087176 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של W3W?
W3W ‏‏רשם מחירATL של 0.00563945 USD.
מהו נפח המסחר של W3W?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור W3W הוא -- USD.
האם W3W יעלה השנה?
W3W ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את W3W תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:24:54 (UTC+8)

Web3 Whales (W3W) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.