Web3 Whales (W3W) מידע על מחיר (USD)

Web3 Whales (W3W) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01159704. במהלך 24 השעות האחרונות, W3W נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. W3Wהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.087176, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00563945.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, W3W השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Web3 Whales (W3W) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Web3 Whales הוא $ 1.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של W3W הוא 93.58M, עם היצע כולל של 94388211.54460917. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.09M.