NEXST מחיר היום

מחיר NEXST (NXT) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.08693, עם שינוי של 2.92% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NXT ל ILS הוא ₪ 0.08693 לכל NXT.

NEXST כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- NXT. ב‑24 השעות האחרונות, NXT סחר בין ₪ 0.08677 (נמוך) ל ₪ 0.09372 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, NXT נע ב +0.18% בשעה האחרונה ו -17.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 13.01K.

NEXST (NXT) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 13.01K₪ 13.01K ₪ 13.01K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 52.16M₪ 52.16M ₪ 52.16M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 600,000,000 600,000,000 600,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של NEXST הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 13.01K. ההיצע במחזור של NXT הוא --, עם היצע כולל של 600000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 52.16M.