טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 1.31 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +1.94%

VelasPad (VLXPAD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00264946. במהלך 24 השעות האחרונות, VLXPAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VLXPADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.31, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VLXPAD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי שוק $ 1.15M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.15M אספקת מחזור 433.06M אספקה כוללת 433,058,643.9896142

שווי השוק הנוכחי של VelasPad הוא $ 1.15M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VLXPAD הוא 433.06M, עם היצע כולל של 433058643.9896142. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.15M.