tooker kurlson מחיר (TOOKER)

USD
tooker kurlson (TOOKER) טבלת מחירים חיה
tooker kurlson (TOOKER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.135597
$ 0.135597$ 0.135597

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-13.21%

-5.68%

-5.68%

tooker kurlson (TOOKER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TOOKER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TOOKERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.135597, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TOOKER השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -13.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

tooker kurlson (TOOKER) מידע שוק

$ 487.20K
$ 487.20K$ 487.20K

--
----

$ 487.20K
$ 487.20K$ 487.20K

970.83M
970.83M 970.83M

970,834,401.4434569
970,834,401.4434569 970,834,401.4434569

שווי השוק הנוכחי של tooker kurlson הוא $ 487.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TOOKER הוא 970.83M, עם היצע כולל של 970834401.4434569. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 487.20K.

tooker kurlson (TOOKER) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של tooker kurlsonל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלtooker kurlson ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלtooker kurlson ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של tooker kurlsonל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-13.21%
30 ימים$ 0-6.79%
60 ימים$ 0-3.86%
90 ימים$ 0--

מה זהtooker kurlson (TOOKER)

The Tooker Kurlson project, launched on Solana on March 10, 2024, quickly showcases significant traction and community engagement. Highlights include acquiring over 2.68K holders, achieving a market cap of $13.29M, and generating $3.15M in 24-hour volume. Its unique offering centers around powerful mock interviews in the meme culture space. The project's engagement is further amplified through multiple AMAs, a variety of engaging videos, and a vast collection of memes, signifying a robust and active community.

tooker kurlson (TOOKER) משאב

האתר הרשמי

tooker kurlsonתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה tooker kurlson (TOOKER) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות tooker kurlson (TOOKER) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור tooker kurlson.

בדוק את tooker kurlson תחזית המחיר עכשיו‏!

TOOKER למטבעות מקומיים

tooker kurlson (TOOKER) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של tooker kurlson (TOOKER) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TOOKER הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על tooker kurlson (TOOKER)

כמה שווה tooker kurlson (TOOKER) היום?
החי TOOKERהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TOOKER ל USD?
המחיר הנוכחי של TOOKER ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של tooker kurlson?
שווי השוק של TOOKER הוא $ 487.20K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TOOKER?
ההיצע במחזור של TOOKER הוא 970.83M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TOOKER?
‏‏TOOKER השיג מחיר שיא (ATH) של 0.135597 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TOOKER?
TOOKER ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של TOOKER?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TOOKER הוא -- USD.
האם TOOKER יעלה השנה?
TOOKER ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TOOKER תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

