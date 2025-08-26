tooker kurlson (TOOKER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.135597 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -13.21% שינוי מחיר (7D) -5.68%

tooker kurlson (TOOKER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TOOKER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TOOKERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.135597, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TOOKER השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -13.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

tooker kurlson (TOOKER) מידע שוק

שווי שוק $ 487.20K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 487.20K אספקת מחזור 970.83M אספקה כוללת 970,834,401.4434569

שווי השוק הנוכחי של tooker kurlson הוא $ 487.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TOOKER הוא 970.83M, עם היצע כולל של 970834401.4434569. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 487.20K.