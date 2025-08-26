עוד על TINU

Ton Inu סֵמֶל

Ton Inu מחיר (TINU)

לא רשום

1 TINU ל USDמחיר חי:

$0.00031036
$0.00031036$0.00031036
-12.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Ton Inu (TINU) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:29:21 (UTC+8)

Ton Inu (TINU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00791586
$ 0.00791586$ 0.00791586

$ 0
$ 0$ 0

-3.59%

-12.99%

+45.15%

+45.15%

Ton Inu (TINU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TINU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TINUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00791586, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TINU השתנה ב -3.59% במהלך השעה האחרונה, -12.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+45.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ton Inu (TINU) מידע שוק

$ 310.56K
$ 310.56K$ 310.56K

--
----

$ 310.56K
$ 310.56K$ 310.56K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ton Inu הוא $ 310.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TINU הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 310.56K.

Ton Inu (TINU) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Ton Inuל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTon Inu ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTon Inu ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ton Inuל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-12.99%
30 ימים$ 0+137.79%
60 ימים$ 0+307.80%
90 ימים$ 0--

מה זהTon Inu (TINU)

Ton Inu Token, operating on the TON network, stands as a versatile utility token offering an array of functionalities. Backed by multiple Telegram bots, Ton Inu provides users with advanced utilities, including a token scanner and a token buy bot.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Ton Inu (TINU) משאב

האתר הרשמי

Ton Inuתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ton Inu (TINU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ton Inu (TINU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ton Inu.

בדוק את Ton Inu תחזית המחיר עכשיו‏!

TINU למטבעות מקומיים

Ton Inu (TINU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ton Inu (TINU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TINU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Ton Inu (TINU)

כמה שווה Ton Inu (TINU) היום?
החי TINUהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TINU ל USD?
המחיר הנוכחי של TINU ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ton Inu?
שווי השוק של TINU הוא $ 310.56K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TINU?
ההיצע במחזור של TINU הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TINU?
‏‏TINU השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00791586 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TINU?
TINU ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של TINU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TINU הוא -- USD.
האם TINU יעלה השנה?
TINU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TINU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:29:21 (UTC+8)

Ton Inu (TINU) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.