Stride Staked Osmo (STOSMO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.224021 $ 0.224021 $ 0.224021 24 שעות נמוך $ 0.244364 $ 0.244364 $ 0.244364 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.224021$ 0.224021 $ 0.224021 גבוה 24 שעות $ 0.244364$ 0.244364 $ 0.244364 שיא כל הזמנים $ 3.31$ 3.31 $ 3.31 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.78% שינוי מחיר (1D) -6.80% שינוי מחיר (7D) -4.00% שינוי מחיר (7D) -4.00%

Stride Staked Osmo (STOSMO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.225763. במהלך 24 השעות האחרונות, STOSMO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.224021 לבין שיא של $ 0.244364, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STOSMOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.31, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STOSMO השתנה ב +0.78% במהלך השעה האחרונה, -6.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Stride Staked Osmo (STOSMO) מידע שוק

שווי שוק $ 3.01M$ 3.01M $ 3.01M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.01M$ 3.01M $ 3.01M אספקת מחזור 13.31M 13.31M 13.31M אספקה כוללת 13,311,778.01368 13,311,778.01368 13,311,778.01368

שווי השוק הנוכחי של Stride Staked Osmo הוא $ 3.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STOSMO הוא 13.31M, עם היצע כולל של 13311778.01368. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.01M.