StarShip סֵמֶל

StarShip מחיר (STARSHIP)

לא רשום

1 STARSHIP ל USDמחיר חי:

$0.0308931
$0.0308931$0.0308931
-4.20%1D
mexc
USD
StarShip (STARSHIP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:29:21 (UTC+8)

StarShip (STARSHIP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.03070279
$ 0.03070279$ 0.03070279
24 שעות נמוך
$ 0.03237361
$ 0.03237361$ 0.03237361
גבוה 24 שעות

$ 0.03070279
$ 0.03070279$ 0.03070279

$ 0.03237361
$ 0.03237361$ 0.03237361

$ 6.11
$ 6.11$ 6.11

$ 0
$ 0$ 0

+0.09%

-4.20%

-3.30%

-3.30%

StarShip (STARSHIP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0308931. במהלך 24 השעות האחרונות, STARSHIP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03070279 לבין שיא של $ 0.03237361, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STARSHIPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.11, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STARSHIP השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, -4.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

StarShip (STARSHIP) מידע שוק

$ 580.83K
$ 580.83K$ 580.83K

--
----

$ 617.84K
$ 617.84K$ 617.84K

18.80M
18.80M 18.80M

20,000,000.0
20,000,000.0 20,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של StarShip הוא $ 580.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STARSHIP הוא 18.80M, עם היצע כולל של 20000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 617.84K.

StarShip (STARSHIP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של StarShipל USDהיה $ -0.00135696005187235.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStarShip ל USDהיה . $ +0.0004476101.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלStarShip ל USDהיה $ +0.0052040322.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של StarShipל USDהיה $ +0.002302228882705877.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00135696005187235-4.20%
30 ימים$ +0.0004476101+1.45%
60 ימים$ +0.0052040322+16.85%
90 ימים$ +0.002302228882705877+8.05%

מה זהStarShip (STARSHIP)

StarShip is a Binance Smart Chain Project created to bridge businesses and users onto blockchain technology. Within its first 6 months StarShip developed a non-custodial wallet, a token generator, online learning platform, and decentralized exchange. The core of StarShip business model is its DeFi platform. With profit that is generated from StarShip products, StarShip purchases the native token in the form of buybacks, thus increasing its value for investors. The StarShip token purchased is then distributed to stakeholders and operations. StarShip’s next-generation business model is the future of global business.

StarShip (STARSHIP) משאב

האתר הרשמי

StarShipתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה StarShip (STARSHIP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות StarShip (STARSHIP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור StarShip.

בדוק את StarShip תחזית המחיר עכשיו‏!

STARSHIP למטבעות מקומיים

StarShip (STARSHIP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של StarShip (STARSHIP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על STARSHIP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על StarShip (STARSHIP)

כמה שווה StarShip (STARSHIP) היום?
החי STARSHIPהמחיר ב USD הוא 0.0308931 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי STARSHIP ל USD?
המחיר הנוכחי של STARSHIP ל USD הוא $ 0.0308931. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של StarShip?
שווי השוק של STARSHIP הוא $ 580.83K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של STARSHIP?
ההיצע במחזור של STARSHIP הוא 18.80M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של STARSHIP?
‏‏STARSHIP השיג מחיר שיא (ATH) של 6.11 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של STARSHIP?
STARSHIP ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של STARSHIP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור STARSHIP הוא -- USD.
האם STARSHIP יעלה השנה?
STARSHIP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את STARSHIP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:29:21 (UTC+8)

