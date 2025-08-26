StarShip (STARSHIP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.03070279 $ 0.03070279 $ 0.03070279 24 שעות נמוך $ 0.03237361 $ 0.03237361 $ 0.03237361 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.03070279$ 0.03070279 $ 0.03070279 גבוה 24 שעות $ 0.03237361$ 0.03237361 $ 0.03237361 שיא כל הזמנים $ 6.11$ 6.11 $ 6.11 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.09% שינוי מחיר (1D) -4.20% שינוי מחיר (7D) -3.30% שינוי מחיר (7D) -3.30%

StarShip (STARSHIP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0308931. במהלך 24 השעות האחרונות, STARSHIP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03070279 לבין שיא של $ 0.03237361, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STARSHIPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.11, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STARSHIP השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, -4.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

StarShip (STARSHIP) מידע שוק

שווי שוק $ 580.83K$ 580.83K $ 580.83K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 617.84K$ 617.84K $ 617.84K אספקת מחזור 18.80M 18.80M 18.80M אספקה כוללת 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של StarShip הוא $ 580.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STARSHIP הוא 18.80M, עם היצע כולל של 20000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 617.84K.