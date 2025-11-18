Sigma bnb USD מחיר היום

מחיר Sigma bnb USD (BNBUSD) בזמן אמת היום הוא $ 0.998855, עם שינוי של 0.09% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BNBUSD ל USD הוא $ 0.998855 לכל BNBUSD.

Sigma bnb USD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,465,277, עם היצע במחזור של 1.47M BNBUSD. ב‑24 השעות האחרונות, BNBUSD סחר בין $ 0.997247 (נמוך) ל $ 0.999794 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.019, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.990806.

ביצועים לטווח קצר, BNBUSD נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו +0.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Sigma bnb USD (BNBUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M אספקת מחזור 1.47M 1.47M 1.47M אספקה כוללת 1,466,943.084868678 1,466,943.084868678 1,466,943.084868678

שווי השוק הנוכחי של Sigma bnb USD הוא $ 1.47M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BNBUSD הוא 1.47M, עם היצע כולל של 1466943.084868678. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.47M.