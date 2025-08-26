עוד על SEKOIA

sekoia by Virtuals סֵמֶל

sekoia by Virtuals מחיר (SEKOIA)

1 SEKOIA ל USDמחיר חי:

$0.00100654
$0.00100654$0.00100654
-25.20%1D
sekoia by Virtuals (SEKOIA) טבלת מחירים חיה
sekoia by Virtuals (SEKOIA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0.00137583
$ 0.00137583$ 0.00137583
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00137583
$ 0.00137583$ 0.00137583

$ 0.085637
$ 0.085637$ 0.085637

$ 0
$ 0$ 0

-1.07%

-25.25%

-28.12%

-28.12%

sekoia by Virtuals (SEKOIA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00100654. במהלך 24 השעות האחרונות, SEKOIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00137583, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SEKOIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.085637, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SEKOIA השתנה ב -1.07% במהלך השעה האחרונה, -25.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-28.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

sekoia by Virtuals (SEKOIA) מידע שוק

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

--
----

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של sekoia by Virtuals הוא $ 1.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SEKOIA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.01M.

sekoia by Virtuals (SEKOIA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של sekoia by Virtualsל USDהיה $ -0.000340172778806831.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלsekoia by Virtuals ל USDהיה . $ -0.0004503343.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלsekoia by Virtuals ל USDהיה $ -0.0005763976.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של sekoia by Virtualsל USDהיה $ -0.004397111913342413.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000340172778806831-25.25%
30 ימים$ -0.0004503343-44.74%
60 ימים$ -0.0005763976-57.26%
90 ימים$ -0.004397111913342413-81.37%

מה זהsekoia by Virtuals (SEKOIA)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק.

sekoia by Virtuals (SEKOIA) משאב

האתר הרשמי

sekoia by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה sekoia by Virtuals (SEKOIA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות sekoia by Virtuals (SEKOIA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור sekoia by Virtuals.

בדוק את sekoia by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

SEKOIA למטבעות מקומיים

sekoia by Virtuals (SEKOIA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של sekoia by Virtuals (SEKOIA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט.

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על sekoia by Virtuals (SEKOIA)

כמה שווה sekoia by Virtuals (SEKOIA) היום?
החי SEKOIAהמחיר ב USD הוא 0.00100654 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SEKOIA ל USD?
המחיר הנוכחי של SEKOIA ל USD הוא $ 0.00100654. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של sekoia by Virtuals?
שווי השוק של SEKOIA הוא $ 1.01M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SEKOIA?
ההיצע במחזור של SEKOIA הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SEKOIA?
‏‏SEKOIA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.085637 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SEKOIA?
SEKOIA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SEKOIA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SEKOIA הוא -- USD.
האם SEKOIA יעלה השנה?
SEKOIA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SEKOIA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
