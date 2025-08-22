TAP Protocol (TAP) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.461. במהלך 24 השעות האחרונות, TAP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.46 לבין שיא של $ 0.466, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TAPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 11.7078358685672, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.3104134241259987.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, TAP השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
TAP Protocol (TAP) מידע שוק
No.4251
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 63.25K
$ 63.25K$ 63.25K
$ 9.68M
$ 9.68M$ 9.68M
0.00
0.00 0.00
21,000,000
21,000,000 21,000,000
21,000,000
21,000,000 21,000,000
0.00%
TAP
שווי השוק הנוכחי של TAP Protocol הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 63.25K. ההיצע במחזור של TAP הוא 0.00, עם היצע כולל של 21000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.68M.
TAP Protocol (TAP) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של TAP Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00396
-0.85%
30 ימים
$ +0.104
+29.13%
60 ימים
$ +0.053
+12.99%
90 ימים
$ -0.159
-25.65%
TAP Protocol שינוי מחיר היום
היום,TAP רשם שינוי של $ -0.00396 (-0.85%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
TAP Protocol שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.104 (+29.13%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
TAP Protocol שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,TAP ראה שינוי של $ +0.053 (+12.99%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
TAP Protocol שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.159 (-25.65%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של TAP Protocol (TAP)?
Tap Protocol is revolutionizing Bitcoin with the first native Bitcoin smart contract directly accessing UTXO on Bitcoin Layer 1. Through seamless integration, Tap enables a bridge between Ethereum and Bitcoin, allowing for unprecedented native Bitcoin swaps and cross-chain functionality.
