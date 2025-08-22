עוד על TAP

TAP Protocol

TAP Protocol מְחִיר(TAP)

1 TAP ל USD מחיר חי: $0.462

$0.462
$0.462
-0.85% 1D
USD
TAP Protocol (TAP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:45:00 (UTC+8)

TAP Protocol (TAP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.46 - $ 0.466
$ 0.46
$ 0.46$ 0.46
24 שעות נמוך
$ 0.466
$ 0.466$ 0.466
גבוה 24 שעות

$ 0.46
$ 0.46$ 0.46

$ 0.466
$ 0.466$ 0.466

$ 11.7078358685672
$ 11.7078358685672$ 11.7078358685672

$ 0.3104134241259987
$ 0.3104134241259987$ 0.3104134241259987

0.00%

-0.85%

+0.43%

+0.43%

TAP Protocol (TAP) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.461. במהלך 24 השעות האחרונות, TAP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.46 לבין שיא של $ 0.466, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TAPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 11.7078358685672, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.3104134241259987.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TAP השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TAP Protocol (TAP) מידע שוק

No.4251

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 63.25K
$ 63.25K$ 63.25K

$ 9.68M
$ 9.68M$ 9.68M

0.00
0.00 0.00

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

0.00%

TAP

שווי השוק הנוכחי של TAP Protocol הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 63.25K. ההיצע במחזור של TAP הוא 0.00, עם היצע כולל של 21000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.68M.

TAP Protocol (TAP) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של TAP Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00396-0.85%
30 ימים$ +0.104+29.13%
60 ימים$ +0.053+12.99%
90 ימים$ -0.159-25.65%
TAP Protocol שינוי מחיר היום

היום,TAP רשם שינוי של $ -0.00396 (-0.85%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

TAP Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.104 (+29.13%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

TAP Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TAP ראה שינוי של $ +0.053 (+12.99%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

TAP Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.159 (-25.65%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של TAP Protocol (TAP)?

בדוק את TAP Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהTAP Protocol (TAP)

Tap Protocol is revolutionizing Bitcoin with the first native Bitcoin smart contract directly accessing UTXO on Bitcoin Layer 1. Through seamless integration, Tap enables a bridge between Ethereum and Bitcoin, allowing for unprecedented native Bitcoin swaps and cross-chain functionality.

TAP Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול TAP Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTAP את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים TAP Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTAP Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

TAP Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה TAP Protocol (TAP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TAP Protocol (TAP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TAP Protocol.

בדוק את TAP Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

TAP Protocol (TAP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של TAP Protocol (TAP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TAP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות TAP Protocol (TAP)

מחפש איך לקנותTAP Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש TAP Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

TAP למטבעות מקומיים

1 TAP Protocol(TAP) ל VND
12,131.215
1 TAP Protocol(TAP) ל AUD
A$0.70533
1 TAP Protocol(TAP) ל GBP
0.34114
1 TAP Protocol(TAP) ל EUR
0.39185
1 TAP Protocol(TAP) ל USD
$0.461
1 TAP Protocol(TAP) ל MYR
RM1.9362
1 TAP Protocol(TAP) ל TRY
18.901
1 TAP Protocol(TAP) ל JPY
¥67.767
1 TAP Protocol(TAP) ל ARS
ARS$608.981
1 TAP Protocol(TAP) ל RUB
37.27185
1 TAP Protocol(TAP) ל INR
40.37438
1 TAP Protocol(TAP) ל IDR
Rp7,557.37584
1 TAP Protocol(TAP) ל KRW
639.38856
1 TAP Protocol(TAP) ל PHP
26.10643
1 TAP Protocol(TAP) ל EGP
￡E.22.36311
1 TAP Protocol(TAP) ל BRL
R$2.49862
1 TAP Protocol(TAP) ל CAD
C$0.63618
1 TAP Protocol(TAP) ל BDT
56.08526
1 TAP Protocol(TAP) ל NGN
704.89205
1 TAP Protocol(TAP) ל COP
$1,851.40366
1 TAP Protocol(TAP) ל ZAR
R.8.08594
1 TAP Protocol(TAP) ל UAH
19.10845
1 TAP Protocol(TAP) ל VES
Bs64.54
1 TAP Protocol(TAP) ל CLP
$442.099
1 TAP Protocol(TAP) ל PKR
Rs130.70272
1 TAP Protocol(TAP) ל KZT
246.65344
1 TAP Protocol(TAP) ל THB
฿14.95023
1 TAP Protocol(TAP) ל TWD
NT$14.03745
1 TAP Protocol(TAP) ל AED
د.إ1.69187
1 TAP Protocol(TAP) ל CHF
Fr0.3688
1 TAP Protocol(TAP) ל HKD
HK$3.60041
1 TAP Protocol(TAP) ל AMD
֏176.01902
1 TAP Protocol(TAP) ל MAD
.د.م4.149
1 TAP Protocol(TAP) ל MXN
$8.59304
1 TAP Protocol(TAP) ל SAR
ريال1.72875
1 TAP Protocol(TAP) ל PLN
1.67804
1 TAP Protocol(TAP) ל RON
лв1.99152
1 TAP Protocol(TAP) ל SEK
kr4.38872
1 TAP Protocol(TAP) ל BGN
лв0.76987
1 TAP Protocol(TAP) ל HUF
Ft156.74922
1 TAP Protocol(TAP) ל CZK
9.67639
1 TAP Protocol(TAP) ל KWD
د.ك0.140605
1 TAP Protocol(TAP) ל ILS
1.55357
1 TAP Protocol(TAP) ל AOA
Kz420.23377
1 TAP Protocol(TAP) ל BHD
.د.ب0.173797
1 TAP Protocol(TAP) ל BMD
$0.461
1 TAP Protocol(TAP) ל DKK
kr2.94118
1 TAP Protocol(TAP) ל HNL
L12.06898
1 TAP Protocol(TAP) ל MUR
21.04004
1 TAP Protocol(TAP) ל NAD
$8.08133
1 TAP Protocol(TAP) ל NOK
kr4.65149
1 TAP Protocol(TAP) ל NZD
$0.7837
1 TAP Protocol(TAP) ל PAB
B/.0.461
1 TAP Protocol(TAP) ל PGK
K1.94542
1 TAP Protocol(TAP) ל QAR
ر.ق1.67343
1 TAP Protocol(TAP) ל RSD
дин.46.18298

TAP Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של TAP Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרTAP Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על TAP Protocol

כמה שווה TAP Protocol (TAP) היום?
החי TAPהמחיר ב USD הוא 0.461 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TAP ל USD?
המחיר הנוכחי של TAP ל USD הוא $ 0.461. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של TAP Protocol?
שווי השוק של TAP הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TAP?
ההיצע במחזור של TAP הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TAP?
‏‏TAP השיג מחיר שיא (ATH) של 11.7078358685672 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TAP?
TAP ‏‏רשם מחירATL של 0.3104134241259987 USD.
מהו נפח המסחר של TAP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TAP הוא $ 63.25K USD.
האם TAP יעלה השנה?
TAP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TAP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:45:00 (UTC+8)

TAP Protocol (TAP) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

