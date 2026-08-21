SANTAHOOD מחיר היום

מחיר SANTAHOOD (SANTACOIN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 45.22% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SANTACOIN ל USD הוא $ 0 לכל SANTACOIN.

SANTAHOOD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 92,996, עם היצע במחזור של 1.00B SANTACOIN. ב‑24 השעות האחרונות, SANTACOIN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SANTACOIN נע ב +15.65% בשעה האחרונה ו +27.81% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SANTAHOOD (SANTACOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 93.00K$ 93.00K $ 93.00K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 93.00K$ 93.00K $ 93.00K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SANTAHOOD הוא $ 93.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SANTACOIN הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 93.00K.