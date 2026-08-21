SAIKO INU מחיר היום

מחיר SAIKO INU (SAIKO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SAIKO ל USD הוא $ 0 לכל SAIKO.

SAIKO INU כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 359,717, עם היצע במחזור של 1.00T SAIKO. ב‑24 השעות האחרונות, SAIKO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SAIKO נע ב +1.25% בשעה האחרונה ו +41.24% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SAIKO INU (SAIKO) מידע שוק

שווי שוק $ 359.72K$ 359.72K $ 359.72K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 359.72K$ 359.72K $ 359.72K אספקת מחזור 1.00T 1.00T 1.00T אספקה כוללת 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SAIKO INU הוא $ 359.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SAIKO הוא 1.00T, עם היצע כולל של 1000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 359.72K.