SAD MEOW (SADMEOW) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SADMEOW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SADMEOWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00241871, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SADMEOW השתנה ב -0.12% במהלך השעה האחרונה, -16.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+76.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של SAD MEOW הוא $ 341.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SADMEOW הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 341.69K.
במהלך היום, השינוי במחיר של SAD MEOWל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSAD MEOW ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSAD MEOW ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SAD MEOWל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-16.76%
|30 ימים
|$ 0
|+731.47%
|60 ימים
|$ 0
|+869.87%
|90 ימים
|$ 0
|--
SADMEOW is a new category of memecoins recently launched on TON Blockchain. Thus far referred to as, Audio Memecoins, they have an mp3 file embedded in the meta data. This 10 second clip of audio can be played by the user via dextools.com or geckoterminal.com The technology, and this coin in particular, was launched by the team at gaspump.tv. SADMEOW was the very first, created as the final test by the team, and left out into the wild to be embraced and taken over by the community.
