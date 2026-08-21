RIF US Dollar מחיר היום

מחיר RIF US Dollar (USDRIF) בזמן אמת היום הוא $ 0.997404, עם שינוי של 0.08% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ USDRIF ל USD הוא $ 0.997404 לכל USDRIF.

RIF US Dollar כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,267,454, עם היצע במחזור של 2.26M USDRIF. ב‑24 השעות האחרונות, USDRIF סחר בין $ 0.972876 (נמוך) ל $ 1.014 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.24, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.795992.

ביצועים לטווח קצר, USDRIF נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו +0.14% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.14K.

RIF US Dollar (USDRIF) מידע שוק

שווי שוק $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M נפח (24 שעות) $ 1.14K$ 1.14K $ 1.14K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M אספקת מחזור 2.26M 2.26M 2.26M אספקה כוללת 2,263,763.050749786 2,263,763.050749786 2,263,763.050749786

שווי השוק הנוכחי של RIF US Dollar הוא $ 2.27M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.14K. ההיצע במחזור של USDRIF הוא 2.26M, עם היצע כולל של 2263763.050749786. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.27M.