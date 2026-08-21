Rich Quack מחיר היום

מחיר Rich Quack (QUACK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 9.56% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ QUACK ל USD הוא $ 0 לכל QUACK.

Rich Quack כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,456,927, עם היצע במחזור של 44,765.35T QUACK. ב‑24 השעות האחרונות, QUACK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, QUACK נע ב -0.14% בשעה האחרונה ו +30.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Rich Quack (QUACK) מידע שוק

שווי שוק $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.25M$ 3.25M $ 3.25M אספקת מחזור 44,765.35T 44,765.35T 44,765.35T אספקה כוללת 1.0e+17 1.0e+17 1.0e+17

שווי השוק הנוכחי של Rich Quack הוא $ 1.46M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QUACK הוא 44,765.35T, עם היצע כולל של 1.0e+17. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.25M.