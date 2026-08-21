rHYPURR מחיר היום

מחיר rHYPURR (RHYPURR) בזמן אמת היום הוא $ 2.47, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RHYPURR ל USD הוא $ 2.47 לכל RHYPURR.

rHYPURR כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 756,943, עם היצע במחזור של 307.06K RHYPURR. ב‑24 השעות האחרונות, RHYPURR סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 4.8, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01893214.

ביצועים לטווח קצר, RHYPURR נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 23.91.

rHYPURR (RHYPURR) מידע שוק

שווי שוק $ 756.94K$ 756.94K $ 756.94K נפח (24 שעות) $ 23.91$ 23.91 $ 23.91 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 756.94K$ 756.94K $ 756.94K אספקת מחזור 307.06K 307.06K 307.06K אספקה כוללת 307,061.8379113527 307,061.8379113527 307,061.8379113527

שווי השוק הנוכחי של rHYPURR הוא $ 756.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 23.91. ההיצע במחזור של RHYPURR הוא 307.06K, עם היצע כולל של 307061.8379113527. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 756.94K.