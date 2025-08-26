Revolt 2 Earn (RVLT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.29% שינוי מחיר (1D) -6.98% שינוי מחיר (7D) +1.63% שינוי מחיר (7D) +1.63%

Revolt 2 Earn (RVLT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RVLT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RVLTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RVLT השתנה ב +0.29% במהלך השעה האחרונה, -6.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Revolt 2 Earn (RVLT) מידע שוק

שווי שוק $ 852.40K$ 852.40K $ 852.40K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 857.02K$ 857.02K $ 857.02K אספקת מחזור 65.07T 65.07T 65.07T אספקה כוללת 65,424,725,966,677.0 65,424,725,966,677.0 65,424,725,966,677.0

שווי השוק הנוכחי של Revolt 2 Earn הוא $ 852.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RVLT הוא 65.07T, עם היצע כולל של 65424725966677.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 857.02K.