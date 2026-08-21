RETURN TO MEMES מחיר היום

מחיר RETURN TO MEMES (RTM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.85% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RTM ל USD הוא $ 0 לכל RTM.

RETURN TO MEMES כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 431,440, עם היצע במחזור של 931.47M RTM. ב‑24 השעות האחרונות, RTM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00481874, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RTM נע ב -1.93% בשעה האחרונה ו +71.69% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 57.07K.

RETURN TO MEMES (RTM) מידע שוק

שווי שוק $ 431.44K$ 431.44K $ 431.44K נפח (24 שעות) $ 57.07K$ 57.07K $ 57.07K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 434.99K$ 434.99K $ 434.99K אספקת מחזור 931.47M 931.47M 931.47M אספקה כוללת 939,121,591.276691 939,121,591.276691 939,121,591.276691

שווי השוק הנוכחי של RETURN TO MEMES הוא $ 431.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 57.07K. ההיצע במחזור של RTM הוא 931.47M, עם היצע כולל של 939121591.276691. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 434.99K.