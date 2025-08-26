Regent Coin (REGENT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00579966 גבוה 24 שעות $ 0.00769795 שיא כל הזמנים $ 1.21 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00529845 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.59% שינוי מחיר (1D) -7.42% שינוי מחיר (7D) -38.63%

Regent Coin (REGENT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00620066. במהלך 24 השעות האחרונות, REGENT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00579966 לבין שיא של $ 0.00769795, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. REGENTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.21, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00529845.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, REGENT השתנה ב -1.59% במהלך השעה האחרונה, -7.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-38.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Regent Coin (REGENT) מידע שוק

שווי שוק $ 17.86K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.98K אספקת מחזור 2.88M אספקה כוללת 2,900,000.0

שווי השוק הנוכחי של Regent Coin הוא $ 17.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REGENT הוא 2.88M, עם היצע כולל של 2900000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.98K.