redacted gdupi סֵמֶל

redacted gdupi מחיר (GDUPI)

לא רשום

1 GDUPI ל USDמחיר חי:

--
----
-9.80%1D
USD
redacted gdupi (GDUPI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:55:02 (UTC+8)

redacted gdupi (GDUPI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.10%

-9.78%

-4.84%

-4.84%

redacted gdupi (GDUPI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GDUPI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GDUPIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GDUPI השתנה ב -0.10% במהלך השעה האחרונה, -9.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

redacted gdupi (GDUPI) מידע שוק

$ 220.38K
$ 220.38K$ 220.38K

--
----

$ 220.38K
$ 220.38K$ 220.38K

100.00B
100.00B 100.00B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של redacted gdupi הוא $ 220.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GDUPI הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 220.38K.

redacted gdupi (GDUPI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של redacted gdupiל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלredacted gdupi ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלredacted gdupi ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של redacted gdupiל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.78%
30 ימים$ 0-12.57%
60 ימים$ 0+17.19%
90 ימים$ 0--

מה זהredacted gdupi (GDUPI)

$GDUPI is a token born from a mix of art, absurdity, creativity, and culture. Created as a “stupi” idea by a serious artist, it explores how art and community intersect with tokenized memes. More than just a token, it’s a vibecoin — a character embraced by the Base and Farcaster ecosystems. With its unique blend of humor, art, and culture, $GDUPI is poised to become one of Base’s most iconic memes.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

redacted gdupi (GDUPI) משאב

האתר הרשמי

redacted gdupiתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה redacted gdupi (GDUPI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות redacted gdupi (GDUPI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור redacted gdupi.

בדוק את redacted gdupi תחזית המחיר עכשיו‏!

GDUPI למטבעות מקומיים

redacted gdupi (GDUPI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של redacted gdupi (GDUPI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GDUPI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על redacted gdupi (GDUPI)

כמה שווה redacted gdupi (GDUPI) היום?
החי GDUPIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GDUPI ל USD?
המחיר הנוכחי של GDUPI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של redacted gdupi?
שווי השוק של GDUPI הוא $ 220.38K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GDUPI?
ההיצע במחזור של GDUPI הוא 100.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GDUPI?
‏‏GDUPI השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GDUPI?
GDUPI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GDUPI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GDUPI הוא -- USD.
האם GDUPI יעלה השנה?
GDUPI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GDUPI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
