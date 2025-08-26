QubeCV AI (QCV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00108966$ 0.00108966 $ 0.00108966 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.32% שינוי מחיר (1D) -8.14% שינוי מחיר (7D) +0.18% שינוי מחיר (7D) +0.18%

QubeCV AI (QCV) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, QCV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QCVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00108966, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QCV השתנה ב -0.32% במהלך השעה האחרונה, -8.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

QubeCV AI (QCV) מידע שוק

שווי שוק $ 714.47K$ 714.47K $ 714.47K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 793.85K$ 793.85K $ 793.85K אספקת מחזור 900.00M 900.00M 900.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של QubeCV AI הוא $ 714.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QCV הוא 900.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 793.85K.