PowerSnookerCoin (PSC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.03720384 גבוה 24 שעות $ 0.04125449 שיא כל הזמנים $ 0.04942653 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02056521 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.94% שינוי מחיר (1D) -9.06% שינוי מחיר (7D) -16.59%

PowerSnookerCoin (PSC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03734113. במהלך 24 השעות האחרונות, PSC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03720384 לבין שיא של $ 0.04125449, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PSCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04942653, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02056521.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PSC השתנה ב -0.94% במהלך השעה האחרונה, -9.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PowerSnookerCoin (PSC) מידע שוק

שווי שוק $ 22.40M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.40M אספקת מחזור 600.00M אספקה כוללת 600,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PowerSnookerCoin הוא $ 22.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PSC הוא 600.00M, עם היצע כולל של 600000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.40M.