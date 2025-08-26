עוד על PSC

PowerSnookerCoin סֵמֶל

PowerSnookerCoin מחיר (PSC)

לא רשום

1 PSC ל USDמחיר חי:

$0.03734113
-9.40%1D
mexc
USD
PowerSnookerCoin (PSC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:40:27 (UTC+8)

PowerSnookerCoin (PSC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.03720384
24 שעות נמוך
$ 0.04125449
גבוה 24 שעות

$ 0.03720384
$ 0.04125449
$ 0.04942653
$ 0.02056521
-0.94%

-9.06%

-16.59%

-16.59%

PowerSnookerCoin (PSC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03734113. במהלך 24 השעות האחרונות, PSC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03720384 לבין שיא של $ 0.04125449, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PSCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04942653, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02056521.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PSC השתנה ב -0.94% במהלך השעה האחרונה, -9.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PowerSnookerCoin (PSC) מידע שוק

$ 22.40M
--
$ 22.40M
600.00M
600,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של PowerSnookerCoin הוא $ 22.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PSC הוא 600.00M, עם היצע כולל של 600000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.40M.

PowerSnookerCoin (PSC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של PowerSnookerCoinל USDהיה $ -0.00372283393990951.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPowerSnookerCoin ל USDהיה . $ -0.0014218083.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPowerSnookerCoin ל USDהיה $ +0.0179068679.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של PowerSnookerCoinל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00372283393990951-9.06%
30 ימים$ -0.0014218083-3.80%
60 ימים$ +0.0179068679+47.95%
90 ימים$ 0--

מה זהPowerSnookerCoin (PSC)

PowerSnookerCoin is a utility token created to support the Power Snooker ecosystem, a modernised and dynamic version of snooker designed for digital audiences and interactive platforms. The token is used within the Power Snooker digital platform to access content, purchase merchandise, participate in fan-driven activities, and interact with players and events. PowerSnookerCoin aims to provide a seamless bridge between fans and the Power Snooker experience.

PowerSnookerCoin (PSC) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

PowerSnookerCoinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה PowerSnookerCoin (PSC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PowerSnookerCoin (PSC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PowerSnookerCoin.

בדוק את PowerSnookerCoin תחזית המחיר עכשיו‏!

PSC למטבעות מקומיים

PowerSnookerCoin (PSC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של PowerSnookerCoin (PSC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PSC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על PowerSnookerCoin (PSC)

כמה שווה PowerSnookerCoin (PSC) היום?
החי PSCהמחיר ב USD הוא 0.03734113 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PSC ל USD?
המחיר הנוכחי של PSC ל USD הוא $ 0.03734113. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של PowerSnookerCoin?
שווי השוק של PSC הוא $ 22.40M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PSC?
ההיצע במחזור של PSC הוא 600.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PSC?
‏‏PSC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.04942653 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PSC?
PSC ‏‏רשם מחירATL של 0.02056521 USD.
מהו נפח המסחר של PSC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PSC הוא -- USD.
האם PSC יעלה השנה?
PSC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PSC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:40:27 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.