Pola On Base מחיר היום

מחיר Pola On Base (POLA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.14% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ POLA ל USD הוא $ 0 לכל POLA.

Pola On Base כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 18,801.18, עם היצע במחזור של 1.00B POLA. ב‑24 השעות האחרונות, POLA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00906813, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, POLA נע ב -1.06% בשעה האחרונה ו +22.17% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Pola On Base (POLA) מידע שוק

שווי שוק $ 18.80K$ 18.80K $ 18.80K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.80K$ 18.80K $ 18.80K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Pola On Base הוא $ 18.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POLA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.80K.