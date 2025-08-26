עוד על POD

Podflow AI by Virtuals סֵמֶל

Podflow AI by Virtuals מחיר (POD)

1 POD ל USDמחיר חי:

$0.00011382
$0.00011382$0.00011382
-3.50%1D
Podflow AI by Virtuals (POD) טבלת מחירים חיה
Podflow AI by Virtuals (POD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00341037
$ 0.00341037$ 0.00341037

$ 0
$ 0$ 0

-1.70%

-3.51%

+3.25%

+3.25%

Podflow AI by Virtuals (POD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, POD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PODהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00341037, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POD השתנה ב -1.70% במהלך השעה האחרונה, -3.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Podflow AI by Virtuals (POD) מידע שוק

$ 112.58K
$ 112.58K$ 112.58K

--
----

$ 112.58K
$ 112.58K$ 112.58K

989.68M
989.68M 989.68M

989,679,444.3502074
989,679,444.3502074 989,679,444.3502074

שווי השוק הנוכחי של Podflow AI by Virtuals הוא $ 112.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POD הוא 989.68M, עם היצע כולל של 989679444.3502074. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 112.58K.

Podflow AI by Virtuals (POD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Podflow AI by Virtualsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPodflow AI by Virtuals ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPodflow AI by Virtuals ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Podflow AI by Virtualsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.51%
30 ימים$ 0-23.49%
60 ימים$ 0-23.57%
90 ימים$ 0--

מה זהPodflow AI by Virtuals (POD)

Podflow AI is the first AI-powered crypto podcast that delivers breaking news, insights, and updates from across the crypto world, sourced from the web and social platforms. Designed for crypto enthusiasts, the podcast combines the power of artificial intelligence with engaging audio content, offering timely, high-quality episodes that feel as natural and captivating as human-hosted shows. Podflow AI provides listeners with a seamless way to stay informed about the fast-paced crypto industry, anytime, anywhere.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Podflow AI by Virtuals (POD) משאב

האתר הרשמי

Podflow AI by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Podflow AI by Virtuals (POD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Podflow AI by Virtuals (POD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Podflow AI by Virtuals.

בדוק את Podflow AI by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

POD למטבעות מקומיים

Podflow AI by Virtuals (POD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Podflow AI by Virtuals (POD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על POD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Podflow AI by Virtuals (POD)

כמה שווה Podflow AI by Virtuals (POD) היום?
החי PODהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי POD ל USD?
המחיר הנוכחי של POD ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Podflow AI by Virtuals?
שווי השוק של POD הוא $ 112.58K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של POD?
ההיצע במחזור של POD הוא 989.68M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של POD?
‏‏POD השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00341037 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של POD?
POD ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של POD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור POD הוא -- USD.
האם POD יעלה השנה?
POD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את POD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
