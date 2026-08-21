Pipi on ETH מחיר היום

מחיר Pipi on ETH (PIPI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PIPI ל USD הוא $ 0 לכל PIPI.

Pipi on ETH כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 22,723, עם היצע במחזור של 420.69B PIPI. ב‑24 השעות האחרונות, PIPI סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PIPI נע ב -- בשעה האחרונה ו +9.84% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Pipi on ETH (PIPI) מידע שוק

שווי שוק $ 22.72K$ 22.72K $ 22.72K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.72K$ 22.72K $ 22.72K אספקת מחזור 420.69B 420.69B 420.69B אספקה כוללת 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Pipi on ETH הוא $ 22.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PIPI הוא 420.69B, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.72K.