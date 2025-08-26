Pickle Finance (PICKLE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.065376 $ 0.065376 $ 0.065376 24 שעות נמוך $ 0.069956 $ 0.069956 $ 0.069956 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.065376$ 0.065376 $ 0.065376 גבוה 24 שעות $ 0.069956$ 0.069956 $ 0.069956 שיא כל הזמנים $ 85.24$ 85.24 $ 85.24 המחיר הנמוך ביותר $ 0.04249673$ 0.04249673 $ 0.04249673 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.07% שינוי מחיר (1D) -4.74% שינוי מחיר (7D) +2.15% שינוי מחיר (7D) +2.15%

Pickle Finance (PICKLE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.066441. במהלך 24 השעות האחרונות, PICKLE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.065376 לבין שיא של $ 0.069956, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PICKLEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 85.24, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04249673.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PICKLE השתנה ב +0.07% במהלך השעה האחרונה, -4.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pickle Finance (PICKLE) מידע שוק

שווי שוק $ 113.83K$ 113.83K $ 113.83K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 231.68K$ 231.68K $ 231.68K אספקת מחזור 1.71M 1.71M 1.71M אספקה כוללת 3,489,252.394718828 3,489,252.394718828 3,489,252.394718828

שווי השוק הנוכחי של Pickle Finance הוא $ 113.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PICKLE הוא 1.71M, עם היצע כולל של 3489252.394718828. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 231.68K.