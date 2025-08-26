עוד על PICKLE

Pickle Finance סֵמֶל

Pickle Finance מחיר (PICKLE)

1 PICKLE ל USD מחיר חי:

$0.066441
$0.066441
-4.70%1D
Pickle Finance (PICKLE) טבלת מחירים חיה
Pickle Finance (PICKLE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.07%

-4.74%

+2.15%

+2.15%

Pickle Finance (PICKLE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.066441. במהלך 24 השעות האחרונות, PICKLE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.065376 לבין שיא של $ 0.069956, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PICKLEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 85.24, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04249673.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PICKLE השתנה ב +0.07% במהלך השעה האחרונה, -4.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pickle Finance (PICKLE) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Pickle Finance הוא $ 113.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PICKLE הוא 1.71M, עם היצע כולל של 3489252.394718828. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 231.68K.

Pickle Finance (PICKLE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Pickle Financeל USDהיה $ -0.00331094137443175.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPickle Finance ל USDהיה . $ -0.0050402740.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPickle Finance ל USDהיה $ +0.0070623726.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Pickle Financeל USDהיה $ -0.10807280012259213.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00331094137443175-4.74%
30 ימים$ -0.0050402740-7.58%
60 ימים$ +0.0070623726+10.63%
90 ימים$ -0.10807280012259213-61.92%

מה זה Pickle Finance (PICKLE)

Pickle Finance is a yield aggregator that compounds LPs across various chains. Users realise the power of compounding, while saving time and money compared to manual farming. Pickle Finance has Jars, and Farms. Jars compound returns from other protocols, creating a pToken. Farms provide extra Pickle rewards for staking a jars pToken. The Pickle Protocol is governed by DILL holders (users that stake PICKLE) who are able to create and vote on proposals for changes to the protocol. DILL holders also get to share in 45% of protocol revenues, as well as boost the PICKLE rewards on their farms.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Pickle Finance (PICKLE) משאב

Pickle Finance תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Pickle Finance (PICKLE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pickle Finance (PICKLE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pickle Finance.

בדוק את Pickle Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

PICKLE למטבעות מקומיים

Pickle Finance (PICKLE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pickle Finance (PICKLE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PICKLE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Pickle Finance (PICKLE)

כמה שווה Pickle Finance (PICKLE) היום?
החי PICKLEהמחיר ב USD הוא 0.066441 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PICKLE ל USD?
המחיר הנוכחי של PICKLE ל USD הוא $ 0.066441. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Pickle Finance?
שווי השוק של PICKLE הוא $ 113.83K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PICKLE?
ההיצע במחזור של PICKLE הוא 1.71M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PICKLE?
‏‏PICKLE השיג מחיר שיא (ATH) של 85.24 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PICKLE?
PICKLE ‏‏רשם מחירATL של 0.04249673 USD.
מהו נפח המסחר של PICKLE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PICKLE הוא -- USD.
האם PICKLE יעלה השנה?
PICKLE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PICKLE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
