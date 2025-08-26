Pepe Clanker (PEPEC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.162217 $ 0.162217 $ 0.162217 24 שעות נמוך $ 0.178436 $ 0.178436 $ 0.178436 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.162217$ 0.162217 $ 0.162217 גבוה 24 שעות $ 0.178436$ 0.178436 $ 0.178436 שיא כל הזמנים $ 4.51$ 4.51 $ 4.51 המחיר הנמוך ביותר $ 0.091327$ 0.091327 $ 0.091327 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.10% שינוי מחיר (1D) -6.70% שינוי מחיר (7D) -10.30% שינוי מחיר (7D) -10.30%

Pepe Clanker (PEPEC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.165156. במהלך 24 השעות האחרונות, PEPEC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.162217 לבין שיא של $ 0.178436, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PEPECהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.51, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.091327.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PEPEC השתנה ב +0.10% במהלך השעה האחרונה, -6.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pepe Clanker (PEPEC) מידע שוק

שווי שוק $ 165.16K$ 165.16K $ 165.16K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 165.16K$ 165.16K $ 165.16K אספקת מחזור 1.00M 1.00M 1.00M אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Pepe Clanker הוא $ 165.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PEPEC הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 165.16K.