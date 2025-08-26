עוד על PEPEC

PEPEC מידע על מחיר

PEPEC אתר רשמי

PEPEC טוקניומיקה

PEPEC תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Pepe Clanker סֵמֶל

Pepe Clanker מחיר (PEPEC)

לא רשום

1 PEPEC ל USDמחיר חי:

$0.165156
$0.165156$0.165156
-6.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Pepe Clanker (PEPEC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:50:02 (UTC+8)

Pepe Clanker (PEPEC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.162217
$ 0.162217$ 0.162217
24 שעות נמוך
$ 0.178436
$ 0.178436$ 0.178436
גבוה 24 שעות

$ 0.162217
$ 0.162217$ 0.162217

$ 0.178436
$ 0.178436$ 0.178436

$ 4.51
$ 4.51$ 4.51

$ 0.091327
$ 0.091327$ 0.091327

+0.10%

-6.70%

-10.30%

-10.30%

Pepe Clanker (PEPEC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.165156. במהלך 24 השעות האחרונות, PEPEC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.162217 לבין שיא של $ 0.178436, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PEPECהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.51, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.091327.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PEPEC השתנה ב +0.10% במהלך השעה האחרונה, -6.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pepe Clanker (PEPEC) מידע שוק

$ 165.16K
$ 165.16K$ 165.16K

--
----

$ 165.16K
$ 165.16K$ 165.16K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Pepe Clanker הוא $ 165.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PEPEC הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 165.16K.

Pepe Clanker (PEPEC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Pepe Clankerל USDהיה $ -0.0118784131617774.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPepe Clanker ל USDהיה . $ +0.0194246908.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPepe Clanker ל USDהיה $ -0.0171056032.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Pepe Clankerל USDהיה $ -0.04675369781258526.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0118784131617774-6.70%
30 ימים$ +0.0194246908+11.76%
60 ימים$ -0.0171056032-10.35%
90 ימים$ -0.04675369781258526-22.06%

מה זהPepe Clanker (PEPEC)

Pepe Clanker is the ultimate community-driven Pepe, powered by Clanker - the ground breaking token deployer created by the innovators at Proxy Studios. Pepe Clanker represents the next epic chapter in the evolution of Pepe the Frog, now making waves on the Base Chain. This isn’t just another memecoin; Pepe Clanker is the pinnacle of meme culture, leveling up to dominate in a crypto era supercharged with AI agents, AI-powered deployers, and cutting-edge AI-generated tokens.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Pepe Clanker (PEPEC) משאב

האתר הרשמי

Pepe Clankerתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Pepe Clanker (PEPEC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pepe Clanker (PEPEC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pepe Clanker.

בדוק את Pepe Clanker תחזית המחיר עכשיו‏!

PEPEC למטבעות מקומיים

Pepe Clanker (PEPEC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pepe Clanker (PEPEC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PEPEC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Pepe Clanker (PEPEC)

כמה שווה Pepe Clanker (PEPEC) היום?
החי PEPECהמחיר ב USD הוא 0.165156 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PEPEC ל USD?
המחיר הנוכחי של PEPEC ל USD הוא $ 0.165156. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Pepe Clanker?
שווי השוק של PEPEC הוא $ 165.16K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PEPEC?
ההיצע במחזור של PEPEC הוא 1.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PEPEC?
‏‏PEPEC השיג מחיר שיא (ATH) של 4.51 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PEPEC?
PEPEC ‏‏רשם מחירATL של 0.091327 USD.
מהו נפח המסחר של PEPEC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PEPEC הוא -- USD.
האם PEPEC יעלה השנה?
PEPEC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PEPEC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:50:02 (UTC+8)

Pepe Clanker (PEPEC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.