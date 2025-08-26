Oxbull (OXI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.254216 $ 0.254216 $ 0.254216 24 שעות נמוך $ 0.28166 $ 0.28166 $ 0.28166 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.254216$ 0.254216 $ 0.254216 גבוה 24 שעות $ 0.28166$ 0.28166 $ 0.28166 שיא כל הזמנים $ 0.74021$ 0.74021 $ 0.74021 המחיר הנמוך ביותר $ 0.13975$ 0.13975 $ 0.13975 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.02% שינוי מחיר (1D) -7.21% שינוי מחיר (7D) -1.28% שינוי מחיר (7D) -1.28%

Oxbull (OXI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.258334. במהלך 24 השעות האחרונות, OXI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.254216 לבין שיא של $ 0.28166, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OXIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.74021, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.13975.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OXI השתנה ב +1.02% במהלך השעה האחרונה, -7.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Oxbull (OXI) מידע שוק

שווי שוק $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.19M$ 3.19M $ 3.19M אספקת מחזור 11.98M 11.98M 11.98M אספקה כוללת 12,345,678.0 12,345,678.0 12,345,678.0

שווי השוק הנוכחי של Oxbull הוא $ 3.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OXI הוא 11.98M, עם היצע כולל של 12345678.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.19M.