Olive Cash (OLIVE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 1.6$ 1.6 $ 1.6 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.58% שינוי מחיר (1D) -2.96% שינוי מחיר (7D) -7.75% שינוי מחיר (7D) -7.75%

Olive Cash (OLIVE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, OLIVE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OLIVEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.6, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OLIVE השתנה ב -0.58% במהלך השעה האחרונה, -2.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Olive Cash (OLIVE) מידע שוק

שווי שוק $ 37.74K$ 37.74K $ 37.74K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 38.11K$ 38.11K $ 38.11K אספקת מחזור 51.46M 51.46M 51.46M אספקה כוללת 51,980,075.47798768 51,980,075.47798768 51,980,075.47798768

שווי השוק הנוכחי של Olive Cash הוא $ 37.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OLIVE הוא 51.46M, עם היצע כולל של 51980075.47798768. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.11K.