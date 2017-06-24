עוד על QRL

Quantum R. Ledger סֵמֶל

Quantum R. Ledger מְחִיר(QRL)

1 QRL ל USDמחיר חי:

+3.43%1D
USD
Quantum R. Ledger (QRL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:34:01 (UTC+8)

Quantum R. Ledger (QRL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.23%

+3.43%

+28.03%

+28.03%

Quantum R. Ledger (QRL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.72466. במהלך 24 השעות האחרונות, QRL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.69 לבין שיא של $ 0.75, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QRLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.172309875488281, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0408362163245.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QRL השתנה ב +0.23% במהלך השעה האחרונה, +3.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+28.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Quantum R. Ledger (QRL) מידע שוק

No.585

64.70%

2017-06-24 00:00:00

QRL

שווי השוק הנוכחי של Quantum R. Ledger הוא $ 49.23M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 46.66K. ההיצע במחזור של QRL הוא 67.94M, עם היצע כולל של 79087029.75036432. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 76.09M.

Quantum R. Ledger (QRL) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Quantum R. Ledgerהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0240316+3.43%
30 ימים$ +0.05575+8.33%
60 ימים$ +0.03252+4.69%
90 ימים$ +0.27884+62.54%
Quantum R. Ledger שינוי מחיר היום

היום,QRL רשם שינוי של $ +0.0240316 (+3.43%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Quantum R. Ledger שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.05575 (+8.33%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Quantum R. Ledger שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,QRL ראה שינוי של $ +0.03252 (+4.69%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Quantum R. Ledger שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.27884 (+62.54%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Quantum R. Ledger (QRL)?

בדוק את Quantum R. Ledger עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהQuantum R. Ledger (QRL)

The Quantum Resistant Ledger (QRL) is a 'fully quantum resistant blockchain network, using PQ-CRYPTO recommended/IETF standardized cryptography'. The QRL utilizes a hash-based eXtended Merkle Tree Signature Scheme (XMSS) instead of ECDSA, which is reportedly vulnerable to quantum attacks and found in many other blockchain projects. The project claims that the security of its platform is complemented by a suite of applications and a development ecosystem which allows users to 'easily build blockchain applications on its provably quantum resistant network'.

Quantum R. Ledger זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Quantum R. Ledgerההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקQRL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Quantum R. Ledgerאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךQuantum R. Ledger לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Quantum R. Ledgerתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Quantum R. Ledger (QRL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Quantum R. Ledger (QRL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Quantum R. Ledger.

בדוק את Quantum R. Ledger תחזית המחיר עכשיו‏!

Quantum R. Ledger (QRL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Quantum R. Ledger (QRL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על QRL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Quantum R. Ledger (QRL)

מחפש איך לקנותQuantum R. Ledger? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Quantum R. Ledgerב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

QRL למטבעות מקומיים

Quantum R. Ledger מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Quantum R. Ledger, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרQuantum R. Ledger הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Quantum R. Ledger

כמה שווה Quantum R. Ledger (QRL) היום?
החי QRLהמחיר ב USD הוא 0.72466 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי QRL ל USD?
המחיר הנוכחי של QRL ל USD הוא $ 0.72466. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Quantum R. Ledger?
שווי השוק של QRL הוא $ 49.23M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של QRL?
ההיצע במחזור של QRL הוא 67.94M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של QRL?
‏‏QRL השיג מחיר שיא (ATH) של 4.172309875488281 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של QRL?
QRL ‏‏רשם מחירATL של 0.0408362163245 USD.
מהו נפח המסחר של QRL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור QRL הוא $ 46.66K USD.
האם QRL יעלה השנה?
QRL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את QRL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:34:01 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

