מה זהQuantum R. Ledger (QRL)

The Quantum Resistant Ledger (QRL) is a 'fully quantum resistant blockchain network, using PQ-CRYPTO recommended/IETF standardized cryptography'. The QRL utilizes a hash-based eXtended Merkle Tree Signature Scheme (XMSS) instead of ECDSA, which is reportedly vulnerable to quantum attacks and found in many other blockchain projects. The project claims that the security of its platform is complemented by a suite of applications and a development ecosystem which allows users to 'easily build blockchain applications on its provably quantum resistant network'.

Quantum R. Ledger (QRL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Quantum R. Ledger (QRL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על QRL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

Quantum R. Ledger מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Quantum R. Ledger, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

