Quantum R. Ledger (QRL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.72466. במהלך 24 השעות האחרונות, QRL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.69 לבין שיא של $ 0.75, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QRLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.172309875488281, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0408362163245.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, QRL השתנה ב +0.23% במהלך השעה האחרונה, +3.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+28.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Quantum R. Ledger (QRL) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Quantum R. Ledger הוא $ 49.23M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 46.66K. ההיצע במחזור של QRL הוא 67.94M, עם היצע כולל של 79087029.75036432. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 76.09M.
Quantum R. Ledger (QRL) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Quantum R. Ledgerהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.0240316
+3.43%
30 ימים
$ +0.05575
+8.33%
60 ימים
$ +0.03252
+4.69%
90 ימים
$ +0.27884
+62.54%
Quantum R. Ledger שינוי מחיר היום
היום,QRL רשם שינוי של $ +0.0240316 (+3.43%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Quantum R. Ledger שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.05575 (+8.33%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Quantum R. Ledger שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,QRL ראה שינוי של $ +0.03252 (+4.69%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Quantum R. Ledger שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.27884 (+62.54%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Quantum R. Ledger (QRL)?
The Quantum Resistant Ledger (QRL) is a 'fully quantum resistant blockchain network, using PQ-CRYPTO recommended/IETF standardized cryptography'. The QRL utilizes a hash-based eXtended Merkle Tree Signature Scheme (XMSS) instead of ECDSA, which is reportedly vulnerable to quantum attacks and found in many other blockchain projects. The project claims that the security of its platform is complemented by a suite of applications and a development ecosystem which allows users to 'easily build blockchain applications on its provably quantum resistant network'.
