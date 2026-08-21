NUVA nvYLDS מחיר היום

מחיר NUVA nvYLDS (NVYLDS) בזמן אמת היום הוא $ 1.017, עם שינוי של 0.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NVYLDS ל USD הוא $ 1.017 לכל NVYLDS.

NUVA nvYLDS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 81,405, עם היצע במחזור של 80.08K NVYLDS. ב‑24 השעות האחרונות, NVYLDS סחר בין $ 1.016 (נמוך) ל $ 1.017 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.017, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.014.

ביצועים לטווח קצר, NVYLDS נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +0.06% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

NUVA nvYLDS (NVYLDS) מידע שוק

שווי שוק $ 81.41K$ 81.41K $ 81.41K נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 81.41K$ 81.41K $ 81.41K אספקת מחזור 80.08K 80.08K 80.08K אספקה כוללת 80,082.97576719701 80,082.97576719701 80,082.97576719701

שווי השוק הנוכחי של NUVA nvYLDS הוא $ 81.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של NVYLDS הוא 80.08K, עם היצע כולל של 80082.97576719701. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 81.41K.