NSDQ420 מחיר היום

מחיר NSDQ420 (NSDQ) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.57% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NSDQ ל USD הוא $ 0 לכל NSDQ.

NSDQ420 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 175,093, עם היצע במחזור של 1.00B NSDQ. ב‑24 השעות האחרונות, NSDQ סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01594689, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NSDQ נע ב -1.00% בשעה האחרונה ו +21.14% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.54K.

NSDQ420 (NSDQ) מידע שוק

שווי שוק $ 175.09K$ 175.09K $ 175.09K נפח (24 שעות) $ 2.54K$ 2.54K $ 2.54K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 175.09K$ 175.09K $ 175.09K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של NSDQ420 הוא $ 175.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.54K. ההיצע במחזור של NSDQ הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 175.09K.