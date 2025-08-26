Noot Noot (NOOT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0059144 $ 0.0059144 $ 0.0059144 24 שעות נמוך $ 0.00708184 $ 0.00708184 $ 0.00708184 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0059144$ 0.0059144 $ 0.0059144 גבוה 24 שעות $ 0.00708184$ 0.00708184 $ 0.00708184 שיא כל הזמנים $ 0.02524932$ 0.02524932 $ 0.02524932 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00112054$ 0.00112054 $ 0.00112054 שינוי מחיר (שעה אחת) -5.13% שינוי מחיר (1D) -14.93% שינוי מחיר (7D) +24.51% שינוי מחיר (7D) +24.51%

Noot Noot (NOOT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00597606. במהלך 24 השעות האחרונות, NOOT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0059144 לבין שיא של $ 0.00708184, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NOOTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02524932, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00112054.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NOOT השתנה ב -5.13% במהלך השעה האחרונה, -14.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+24.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Noot Noot (NOOT) מידע שוק

שווי שוק $ 5.94M$ 5.94M $ 5.94M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.94M$ 5.94M $ 5.94M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Noot Noot הוא $ 5.94M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NOOT הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.94M.