Ninjas in Pyjamas מחיר היום

מחיר Ninjas in Pyjamas (DOJO) בזמן אמת היום הוא $ 0.04553382, עם שינוי של 9.26% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DOJO ל USD הוא $ 0.04553382 לכל DOJO.

Ninjas in Pyjamas כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 25,004, עם היצע במחזור של 549.14K DOJO. ב‑24 השעות האחרונות, DOJO סחר בין $ 0.04552685 (נמוך) ל $ 0.05018 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.56, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.04552685.

ביצועים לטווח קצר, DOJO נע ב -1.29% בשעה האחרונה ו -47.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Ninjas in Pyjamas (DOJO) מידע שוק

שווי שוק $ 25.00K$ 25.00K $ 25.00K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 227.67K$ 227.67K $ 227.67K אספקת מחזור 549.14K 549.14K 549.14K אספקה כוללת 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ninjas in Pyjamas הוא $ 25.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOJO הוא 549.14K, עם היצע כולל של 5000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 227.67K.