NBM Lumite מחיר (NBMLUM)

1 NBMLUM ל USDמחיר חי:

NBM Lumite (NBMLUM) טבלת מחירים חיה
NBM Lumite (NBMLUM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.32%

-11.71%

-1.56%

-1.56%

NBM Lumite (NBMLUM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NBMLUM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NBMLUMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NBMLUM השתנה ב -0.32% במהלך השעה האחרונה, -11.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NBM Lumite (NBMLUM) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של NBM Lumite הוא $ 70.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NBMLUM הוא 850.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 83.49K.

NBM Lumite (NBMLUM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של NBM Lumiteל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNBM Lumite ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNBM Lumite ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של NBM Lumiteל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-11.71%
30 ימים$ 0-20.00%
60 ימים$ 0-25.87%
90 ימים$ 0--

מה זהNBM Lumite (NBMLUM)

NFT Battle Miners (NBM) is your portal to the Arcadian system, a massive multiplayer online universe where everyone can play for free and earn! In NBM, you can create your own character and play as a miner exploring Arcadia looking for its wealth. Trade, sell, upgrade, fight, the choice is yours! NBM Lumite (NBMLUM) is the utility token launched on Solana blockchain enriching existing NBM ecosystem. NBM is ideal for both gamers that like active gameplay and gamers that prefer passive gaming modes.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

NBM Lumite (NBMLUM) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

NBM Lumiteתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה NBM Lumite (NBMLUM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות NBM Lumite (NBMLUM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור NBM Lumite.

בדוק את NBM Lumite תחזית המחיר עכשיו‏!

NBMLUM למטבעות מקומיים

NBM Lumite (NBMLUM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של NBM Lumite (NBMLUM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NBMLUM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על NBM Lumite (NBMLUM)

כמה שווה NBM Lumite (NBMLUM) היום?
החי NBMLUMהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NBMLUM ל USD?
המחיר הנוכחי של NBMLUM ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של NBM Lumite?
שווי השוק של NBMLUM הוא $ 70.97K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NBMLUM?
ההיצע במחזור של NBMLUM הוא 850.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NBMLUM?
‏‏NBMLUM השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NBMLUM?
NBMLUM ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של NBMLUM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NBMLUM הוא -- USD.
האם NBMLUM יעלה השנה?
NBMLUM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NBMLUM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
NBM Lumite (NBMLUM) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.