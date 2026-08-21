Nakamigo מחיר היום

מחיר Nakamigo (MEEGSTR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.56% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MEEGSTR ל USD הוא $ 0 לכל MEEGSTR.

Nakamigo כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 192,508, עם היצע במחזור של 881.92M MEEGSTR. ב‑24 השעות האחרונות, MEEGSTR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MEEGSTR נע ב -- בשעה האחרונה ו +25.08% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 15.53.

Nakamigo (MEEGSTR) מידע שוק

שווי שוק $ 192.51K$ 192.51K $ 192.51K נפח (24 שעות) $ 15.53$ 15.53 $ 15.53 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 192.51K$ 192.51K $ 192.51K אספקת מחזור 881.92M 881.92M 881.92M אספקה כוללת 881,921,762.4650241 881,921,762.4650241 881,921,762.4650241

שווי השוק הנוכחי של Nakamigo הוא $ 192.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 15.53. ההיצע במחזור של MEEGSTR הוא 881.92M, עם היצע כולל של 881921762.4650241. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 192.51K.