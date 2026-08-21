Mythos Router מחיר היום

מחיר Mythos Router (MYTHOS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 10.74% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MYTHOS ל USD הוא $ 0 לכל MYTHOS.

Mythos Router כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 47,227, עם היצע במחזור של 100.00B MYTHOS. ב‑24 השעות האחרונות, MYTHOS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MYTHOS נע ב +4.27% בשעה האחרונה ו +34.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Mythos Router (MYTHOS) מידע שוק

שווי שוק $ 47.23K$ 47.23K $ 47.23K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 47.23K$ 47.23K $ 47.23K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mythos Router הוא $ 47.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MYTHOS הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 47.23K.