Mystery מחיר היום

מחיר Mystery (MYSTERY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.36% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MYSTERY ל USD הוא $ 0 לכל MYSTERY.

Mystery כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 316,723, עם היצע במחזור של 420.69T MYSTERY. ב‑24 השעות האחרונות, MYSTERY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MYSTERY נע ב +0.16% בשעה האחרונה ו +28.59% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Mystery (MYSTERY) מידע שוק

שווי שוק $ 316.72K$ 316.72K $ 316.72K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 316.72K$ 316.72K $ 316.72K אספקת מחזור 420.69T 420.69T 420.69T אספקה כוללת 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mystery הוא $ 316.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MYSTERY הוא 420.69T, עם היצע כולל של 420690000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 316.72K.