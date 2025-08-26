Mewing Coin (MEWING) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01197018$ 0.01197018 $ 0.01197018 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.88% שינוי מחיר (1D) -11.08% שינוי מחיר (7D) -2.69% שינוי מחיר (7D) -2.69%

Mewing Coin (MEWING) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MEWING נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MEWINGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01197018, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MEWING השתנה ב -0.88% במהלך השעה האחרונה, -11.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mewing Coin (MEWING) מידע שוק

שווי שוק $ 129.60K$ 129.60K $ 129.60K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 129.60K$ 129.60K $ 129.60K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,999,632.0 999,999,632.0 999,999,632.0

שווי השוק הנוכחי של Mewing Coin הוא $ 129.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MEWING הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999632.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 129.60K.