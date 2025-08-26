עוד על MEWING

Mewing Coin סֵמֶל

Mewing Coin מחיר (MEWING)

1 MEWING ל USDמחיר חי:

$0.00012958
$0.00012958$0.00012958
-11.00%1D
Mewing Coin (MEWING) טבלת מחירים חיה
Mewing Coin (MEWING) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01197018
$ 0.01197018$ 0.01197018

$ 0
$ 0$ 0

-0.88%

-11.08%

-2.69%

-2.69%

Mewing Coin (MEWING) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MEWING נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MEWINGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01197018, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MEWING השתנה ב -0.88% במהלך השעה האחרונה, -11.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mewing Coin (MEWING) מידע שוק

$ 129.60K
$ 129.60K$ 129.60K

--
----

$ 129.60K
$ 129.60K$ 129.60K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,632.0
999,999,632.0 999,999,632.0

שווי השוק הנוכחי של Mewing Coin הוא $ 129.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MEWING הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999632.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 129.60K.

Mewing Coin (MEWING) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Mewing Coinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMewing Coin ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMewing Coin ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Mewing Coinל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-11.08%
30 ימים$ 0-0.21%
60 ימים$ 0+1.39%
90 ימים$ 0--

מה זהMewing Coin (MEWING)

Mewing is the the practice of using proper tongue posture to improve facial beauty and fix malocclusion of the teeth. The term ‘Mewing’ is a play off of Mike Mew’s name, the man credited for spreading the good knowledge of the tropic premise. The tropic premise consists of having teeth together, lips together, and tongue on the roof of the mouth. Only through the use of all three, one can rise up out the ashes of lonely inceldom and move closer to chadliness.   $MEWING is more than a meme, it’s a lifestyle.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Mewing Coin (MEWING) משאב

האתר הרשמי

Mewing Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Mewing Coin (MEWING) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Mewing Coin (MEWING) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Mewing Coin.

בדוק את Mewing Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

MEWING למטבעות מקומיים

Mewing Coin (MEWING) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Mewing Coin (MEWING) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MEWING הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Mewing Coin (MEWING)

כמה שווה Mewing Coin (MEWING) היום?
החי MEWINGהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MEWING ל USD?
המחיר הנוכחי של MEWING ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Mewing Coin?
שווי השוק של MEWING הוא $ 129.60K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MEWING?
ההיצע במחזור של MEWING הוא 1000.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MEWING?
‏‏MEWING השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01197018 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MEWING?
MEWING ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MEWING?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MEWING הוא -- USD.
האם MEWING יעלה השנה?
MEWING ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MEWING תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
