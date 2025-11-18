Metronome Synth ETH מחיר היום

מחיר Metronome Synth ETH (MSETH) בזמן אמת היום הוא $ 3,001.13, עם שינוי של 5.56% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MSETH ל USD הוא $ 3,001.13 לכל MSETH.

Metronome Synth ETH כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 26,278,636, עם היצע במחזור של 8.76K MSETH. ב‑24 השעות האחרונות, MSETH סחר בין $ 2,942.46 (נמוך) ל $ 3,191.29 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 4,925.56, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 976.13.

ביצועים לטווח קצר, MSETH נע ב +1.53% בשעה האחרונה ו -14.97% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Metronome Synth ETH (MSETH) מידע שוק

שווי שוק $ 26.28M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.30M אספקת מחזור 8.76K אספקה כוללת 8,767.475491263383

